Visites Commentées Iceberg 3

La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Début : 2026-03-18 17:00:00

fin : 2026-03-18 18:00:00

2026-03-18 2026-03-26

Visites commentées de l’exposition Iceberg 3 commentées par Rémi Ledru, architecte.

Pour son troisième volet, cette exposition conçue par le Conseil de l’ordre des architectes des Pays de la Loire (CROAPL) propose de dévoiler des projets architecturaux proposés entre 2021 et 2023 en Sarthe, mais qui n’ont pas vu le jour. Elle met en lumière toute l’énergie créative des architectes au service de nos espaces communs. .

La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

English :

Guided tours of the Iceberg 3 exhibition with Rémi Ledru, architect.

