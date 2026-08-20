Visites commentées : « La vie de famille de Renoir aux Collettes », Musée Renoir, Cagnes-sur-Mer

Informations pratiques

Visites commentées : « La vie de famille de Renoir aux Collettes » 19 et 20 septembre Musée Renoir Alpes-Maritimes

Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites commentées : « La vie de famille de Renoir aux Collettes »

Découvrez l’univers de Pierre-Auguste Renoir et sa vie aux Collettes à travers des photographies de famille.

Visite en anglais le dimanche 20 septembre à 14h.

Musée Renoir 19 Chemin des Collettes, 06800 Cagnes-sur-Mer, France Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33493206107 https://ville.cagnes.fr/musee-renoir Domaine acheté en 1907 par Pierre-Auguste Renoir qui y fait construire par l’architecte Febvre une demeure où il emménage avec sa famille en 1908 et où il restera jusqu’à sa mort en 1919. Installé dans cette ancienne demeure, le musée Renoir conserve l’atelier et les œuvres du peintre impressionniste. À travers ses toiles, il a su capter la lumière de la Méditerranée et la douceur de la Côte d’Azur, faisant de Cagnes-sur-Mer une source d’inspiration majeure pour ses œuvres. Autoroute A8 – Sorties 47/48 Cagnes-sur-Mer, Direction Centre-Ville. Stationnement gratuit limité sur place. Navette gratuite depuis la gare routière « Square Bourdet » de Cagnes située au centre ville.

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