Visites commentées l’exposition « Des images par milliers », Musée Westercamp, Wissembourg

Informations pratiques

Visites commentées l’exposition « Des images par milliers » 19 et 20 septembre Musée Westercamp Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visites commentées à 14h30 et 16h00

Entrez dans les coulisses d’une collection exceptionnelle !

Le musée Westercamp vous invite à découvrir 50 000 lithographies, du matériel et des archives provenant du célèbre atelier d’imagerie populaire Wentzel & successeurs de Wissembourg.

Grâce à une scénographie ludique et interactive, explorez l’histoire de ces images qui ont marqué des générations et plongez au cœur du travail de conservation, de restauration et de valorisation mené par le musée.

Musée Westercamp 10 rue du Chapitre, 67160 Wissembourg Wissembourg 67160 Wissembourg Bas-Rhin Grand Est 03 88 07 75 19 https://www.nef-wissembourg.fr/Nef/Pole-Culture/Musee.html [{« type »: « phone », « value »: « 03 88 07 75 19 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@wissembourg.fr »}] Le musée Westercamp se définit comme un musée urbain à dominante historique, tenant compte de la situation frontalière de la ville. D’importantes collections militaires liées à la guerre franco-prussienne de 1870 côtoient les lithographies de l’imagerie Wentzel & successeurs (1840-1920) de Wissembourg. Dans les collections, se trouvent également de l’archéologie, des éléments d’architecture du Moyen Âge et de belles pièces de mobilier alsacien.

Le projet met en lumière la particularité géographique de Wissembourg et son histoire mouvementée et offre ainsi au musée un axe original et fort mettant en avant les rapports économiques, culturels, religieux, politiques et militaires entre les Wissembourgeois et leurs voisins allemands, rapports qui continuent aujourd’hui à se nouer.

Visites commentées à 14h30 et 16h00

©Ville de Wissembourg