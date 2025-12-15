Visites commentées Marseille de l’antiquité à nos jours Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Visites commentées Marseille de l’antiquité à nos jours

Samedi 17 janvier 2026 de 14h30 à 16h30.

Samedi 14 février 2026 de 14h30 à 16h30.

Samedi 14 mars 2026 de 14h30 à 16h30.

Début : 2026-01-17 14:30:00

fin : 2026-01-17 16:30:00

2026-01-17 2026-02-14 2026-03-14

Visites commentées au Musée d’Histoire de Marseille.

Cette visite évoque les vingt-six siècles de l’histoire de Marseille, de sa fondation antique au Moyen Âge, de son extension sous Louis XIV à la révolution industrielle, pour enfin arriver aux XIXe et XXe siècles et la création des Docks de la Joliette. Une entrée en matière idéale pour en savoir plus sur l’histoire de la cité phocéenne.



• Tout public

• Durée 2h

• Sans réservation .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Guided tours of the Musée d’Histoire de Marseille.

