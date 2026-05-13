Visites commentées, Musée historique et industriel – musée du fer, Reichshoffen

Visites commentées Samedi 23 mai, 19h00 Musée historique et industriel – musée du fer Bas-Rhin

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Les bénévoles de la SHARE (Société d’Histoire et d’Archéologie de Reichshoffen et Environs) proposent des visites commentées du Musée et de l’exposition temporaire tout au long de la soirée.

Musée historique et industriel – musée du fer 9 rue Jeanne d’Arc 67110 REICHSHOFFEN Reichshoffen 67110 Reichshoffen Bas-Rhin Grand Est 03 88 80 34 49 https://www.reichshoffen.fr/ https://lacastine.com/-Musee-.html Le visiteur découvre l’histoire de la ville à travers le fil rouge de l’évolution des activités développées depuis la période gallo-romaine.

Les étapes de la vie de l’entreprise De Dietrich sur plus de trois siècles jalonnent le parcours. C’est à partir de Jaegerthal, berceau de la métallurgie dans les Vosges du Nord que les Dietrich, « maîtres de forges », développent les sites de production de Niederbronn-les-Bains, Reichshoffen, Mouterhouse, Mertzwiller, Zinswiller, Lunéville. Le musée restitue leurs principales productions : matériel ferroviaire,

poêles en fonte, fers à repasser, fonte émaillée, fonte décorative et ornementale, autant de productions qui font appel à des savoir-faire spécifiques Gare de Reichshoffen à environ 500 m.

Les bénévoles de la SHARE (Société d’Histoire et d’Archéologie de Reichshoffen et Environs) proposent des visites commentées du Musée et de l’exposition temporaire tout au long de la soirée.

©ministère de la Culture