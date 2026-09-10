Visites commentées par Didier Dubout, Musée Albert Dubout, Palavas-les-Flots

Informations pratiques

Visites commentées par Didier Dubout 19 et 20 septembre Musée Albert Dubout Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

« Dubout, de bout en bout »

Lors de ces visites, Didier Dubout partagera avec le public des anecdotes inédites sur la vie de son grand-père, tout en éclairant son œuvre à travers le prisme familial. Il évoquera les techniques de dessin utilisées par l’artiste, offrant ainsi un regard intime et passionné sur le travail de l’un des plus grands illustrateurs du XXe siècle.

Ces visites seront aussi l’occasion idéale de (re)découvrir l’exposition « 50 ans, déjà ! », une rétrospective mettant en lumière la richesse, la diversité et la créativité de l’œuvre d’Albert Dubout.

Une expérience unique à ne pas manquer pour tous les amateurs d’art, de dessin et de belles histoires.

à 10 h 30, 14 h 15 et 15 h 45

Durée : 1 h

Réservation conseillée au 06 07 50 75 69 ou par mail museespalavas@palavaslesflots.com

Musée Albert Dubout Redoute de Ballestras, 34250 Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie 0607507569 https://www.ot-palavaslesflots.com/immersion-palavasienne/patrimoine-culture/le-musee-albert-dubout/ [{« link »: « mailto:museespalavas@palavaslesflots.com »}] Durant des décennies, le dessinateur Albert DUBOUT a croqué, avec ses traits de crayons incisifs et caricaturaux des scènes de la vie quotidienne des gens du sud. Il a marqué plusieurs générations par ses dessins humoristiques : ses foules, ses chats, sa « grosse bonne-femme et son petit bonhomme ».

De 1924 à 1973, Albert Dubout a dessiné dans près de 250 journaux et revues, ce qui est, à ce jour, unique au monde !

La ville de Palavas-les-Flots propose une collection permanente et une exposition temporaire renouvelée chaque année au printemps en collaboration avec la famille Dubout. Stationnement payant a l’entrée principale du parc. Parking municipal gratuit à proximité, accès piétons par le Parc du Levant.

« Dubout, de bout en bout »

©Ville de Palavas-Les-Flots