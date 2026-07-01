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Visites/conférences guidées du temple protestant de la rue de Maguelone à Montpellier, Temple Maguelone, Montpellier

samedi 19 septembre 2026 · Temple Maguelone · Montpellier

Visites/conférences guidées du temple protestant de la rue de Maguelone à Montpellier, Temple Maguelone, Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Temple Maguelone
Adresse
25 Rue de Maguelone, 34000 Montpellier, France
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visites/conférences guidées du temple protestant de la rue de Maguelone à Montpellier 19 et 20 septembre Temple Maguelone Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visites-conférences guidées du temple protestant de la rue de Maguelone, à Montpellier
Des visites-conférences guidées gratuites du temple protestant de la rue de Maguelone seront proposées au public.
La visite du samedi 19 septembre à 16h30 sera plus particulièrement consacrée à la découverte du protestantisme et à la compréhension de ce qui se vit dans un temple protestant.

Temple Maguelone 25 Rue de Maguelone, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0467921927 https://montpellier.epudf.org
Visites/conférences guidées gratuites du temple protestant de la rue de Maguelone à Montpellier.

©3M

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