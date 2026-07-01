Visites/conférences guidées du temple protestant de la rue de Maguelone à Montpellier, Temple Maguelone, Montpellier

Informations pratiques

Visites/conférences guidées du temple protestant de la rue de Maguelone à Montpellier 19 et 20 septembre Temple Maguelone Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visites-conférences guidées du temple protestant de la rue de Maguelone, à Montpellier

Des visites-conférences guidées gratuites du temple protestant de la rue de Maguelone seront proposées au public.

La visite du samedi 19 septembre à 16h30 sera plus particulièrement consacrée à la découverte du protestantisme et à la compréhension de ce qui se vit dans un temple protestant.

Temple Maguelone 25 Rue de Maguelone, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0467921927 https://montpellier.epudf.org

Visites/conférences guidées gratuites du temple protestant de la rue de Maguelone à Montpellier.

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