Informations pratiques

Le Vaudreuil

Visites d’ateliers d’artisans métiers d’art Journées européennes du patrimoine

Les Ateliers Saint-Cyr, 28 Rue Arthur Papavoine Le Vaudreuil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez les ateliers d’artisans métiers d’art qui ouvrent leurs portes exceptionnellement Fabien Dubus, maroquinier ; Elsa Dinerstein, céramiste ; Mylène Cave, marqueteuse ébéniste. Découvrez également cet édifice récent en bois et en verre accueillant des artisans métiers d’arts sélectionnés. .

Les Ateliers Saint-Cyr, 28 Rue Arthur Papavoine Le Vaudreuil 27100 Eure Normandie +33 2 32 61 84 83

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English : Visites d’ateliers d’artisans métiers d’art Journées européennes du patrimoine

L’événement Visites d’ateliers d’artisans métiers d’art Journées européennes du patrimoine Le Vaudreuil a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Seine Eure