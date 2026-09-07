Visites de la Mairie et du PJC (ancienne mairie), Mairie de Morangis, Morangis

Informations pratiques

Visites de la Mairie et du PJC (ancienne mairie) Dimanche 20 septembre, 10h00 Mairie de Morangis Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Pour la première fois, la Mairie de Morangis vous ouvrira ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine. L’occasion de découvrir les évolutions de ce bâtiment ainsi que le fonctionnement et l’organisation de vos services publics.

Puis venez découvrir la riche histoire du 3 rue de Savigny. Ce bâtiment, qui abritait l’ancienne mairie, est désormais occupé par le Pôle Jeunesse et Citoyenneté.

Mairie de Morangis 12 avenue de la République 91420 Morangis Morangis 91420 Essonne Île-de-France

Pour la première fois, la Mairie de Morangis vous ouvrira ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine. L’occasion de découvrir les évolutions de ce bâtiment ainsi que le fonctionnement et …

©Alexis Harnichard / Mairie de Morangis