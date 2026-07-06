Visites de la médiathèque musicale de Paris à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris

Informations pratiques

La Médiathèque musicale de Paris est un établissement unique en France, entièrement dédié à toutes les musiques sur tous les supports. C’est à la fois une bibliothèque de prêt et une bibliothèque spécialisée et patrimoniale. Ouverte en 1986, elle fête ses 40 ans ! Pour cette occasion, l’équipe propose une exposition retraçant l’évolution de l’établissement, de la discothèque des Halles à la médiathèque musicale de Paris Christiane Eda-Pierre, 40 ans de musique au cœur du Forum des Halles.

Visite guidée de la médiathèque, présentation de l’exposition « la MMP fête ses 40 ans ».

Sans réservation. Durée de la visite : 1h30

Deux visites possibles 14h ou 16h

Venez découvrir la MMP et ses superbes collections lors de visites organisées le 19 septembre.

Le samedi 19 septembre 2026

de 14h00 à 17h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T17:30:00+02:00

Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale/agenda +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/



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