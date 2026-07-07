Visites de l’Auditorium, Auditorium – La Soufflerie, Rezé

Informations pratiques

Visites de l’Auditorium Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00 Auditorium – La Soufflerie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Le temps d’une visite privilégiée, explorez les coulisses et l’envers du décor !

Avec les équipes de La Soufflerie, profitez d’une immersion unique dans les dessous du monde du spectacle : explorez les coulisses, les loges, les zones habituellement réservées aux artistes et à l’équipe, et laissez-vous raconter la vie du lieu. À ne pas manquer !

À 10h : visite famille (dès 7 ans)

À 11h : visite adulte

Auditorium – La Soufflerie 2 avenue de Bretagne, 44400Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire +33(0)251707800 https://www.lasoufflerie.org/ https://www.instagram.com/lasouffleriereze/;https://www.facebook.com/lasoufflerieReze;https://www.linkedin.com/company/la-soufflerie-reze/ [{« type »: « email », « value »: « billetterie@lasoufflerie.org »}] [{« link »: « https://www.lasoufflerie.org/ »}, {« link »: « https://www.reze.fr/evenement/visite-de-lauditorium/ »}] Écrin dédié à la musique et à la voix, l’auditorium de Rezé est un édifice de haute technicité, œuvre de l’architecte de renom Rudy Ricciotti.

Inauguré en 2016, il offre à la ville un véritable atout culturel et un nouveau marqueur de l’audace architecturale rezéenne.

L’Auditorium accueille le siège de La Soufflerie, scène conventionnée qui porte des projets de création, de diffusion et d’action culturelle à travers musique, chant, danse, cirque ou théâtre pour questionner l’articulation entre art, culture et société. Accès : Tram 2 et 3 (Balinière)

Le temps d’une visite privilégiée, explorez les coulisses et l’envers du décor !

© Ville de Rezé / P. Ruault