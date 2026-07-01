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AGENDA · Vaas

Visites décalées Les visiteurs Vaas

samedi 25 juillet 2026 · Vaas

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Ville
72500 Vaas
Département
Sarthe
Tarif

Vaas

Visites décalées Les visiteurs

Vaas Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:30:00
fin : 2026-07-25 21:30:00

Date(s) :
2026-07-25

Découvrez l’histoire du village de Vaas par le prisme de l’absurde, du mensonge et de l’extraordinaire. L’occasion d’interroger, de s’amuser avec la fabrication de vérités alternatives en endossant le rôle d’experts en ufologie (spécialistes des signes ancestraux et des légendes urbaines). La visite
Visites à 16H30, 17H30 ET 20H30
Créatures Cie [Visites décalées Durée 40min]   .

Vaas 72500 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

Discover the history of the village of Vaas through the lens of the absurd, lies, and the extraordinary. This is an opportunity to explore and have fun creating alternative truths by stepping into the role of ufology experts (specialists in ancient symbols and urban legends). The tour

L’événement Visites décalées Les visiteurs Vaas a été mis à jour le 2026-07-13 par CDT72

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