Visites décalées Les visiteurs Vaas
samedi 25 juillet 2026 · Vaas
Informations pratiques
Vaas
Visites décalées Les visiteurs
Vaas Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:30:00
fin : 2026-07-25 21:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Découvrez l’histoire du village de Vaas par le prisme de l’absurde, du mensonge et de l’extraordinaire. L’occasion d’interroger, de s’amuser avec la fabrication de vérités alternatives en endossant le rôle d’experts en ufologie (spécialistes des signes ancestraux et des légendes urbaines). La visite
Visites à 16H30, 17H30 ET 20H30
Créatures Cie [Visites décalées Durée 40min] .
Vaas 72500 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Discover the history of the village of Vaas through the lens of the absurd, lies, and the extraordinary. This is an opportunity to explore and have fun creating alternative truths by stepping into the role of ufology experts (specialists in ancient symbols and urban legends). The tour
L’événement Visites décalées Les visiteurs Vaas a été mis à jour le 2026-07-13 par CDT72
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