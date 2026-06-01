Visites des Archives municipales de Montbéliard, Châtel Devant – Archives Municipales de Montbéliard, Montbéliard

Visites des Archives municipales de Montbéliard 19 et 20 septembre Châtel Devant – Archives Municipales de Montbéliard Doubs

Nombre de places limité, réservation obligatoire avant le vendredi 18 septembre à 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, vous pourrez profiter de la visite de lieux inaccessibles au public : les magasins d’archives, véritables coulisses de l’histoire locale, dans lesquels nos archivistes s’affairent chaque jour.

Des documents anciens aux moyens de leur conservation, venez découvrir les secrets de huit siècles d’histoire et de transmission.

Départ des visites à 14h30, 15h30 et 16h30, sur l’esplanade du Château.

Châtel Devant – Archives Municipales de Montbéliard Esplanade du Château, 25200 Montbéliard Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « archives.municipales@montbeliard.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0381992249 »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, vous pourrez profiter de la visite de lieux inaccessibles au public : les magasins d’archives, véritables coulisses de l’histoire locale, dans nos…

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