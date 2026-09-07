UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Domérat

Visites des cimetières de Domérat, Cimetière de Domérat, Domérat

samedi 19 septembre 2026 · Cimetière de Domérat · Domérat

Visites des cimetières de Domérat, Cimetière de Domérat, Domérat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cimetière de Domérat
Adresse
chemin des closelles, 03410 Domérat
Ville
03410 Domérat
Département
Allier

Visites des cimetières de Domérat 19 et 20 septembre Cimetière de Domérat Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Plongez dans l’histoire de Domérat ! Ce nouveau circuit vous emmènent à la découverte de la structure et des personnages emblématiques des cimetières domératois.

Cimetière de Domérat chemin des closelles, 03410 Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 70 64 88 07 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@domerat.fr »}]
Plongez dans l’histoire de Domérat ! Ce nouveau circuit vous emmènent à la découverte de la structure et des personnages emblématiques des cimetières domératois.

©Ville de Domérat

À voir aussi à Domérat (Allier)