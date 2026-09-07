Visites des cimetières de Domérat, Cimetière de Domérat, Domérat
samedi 19 septembre 2026 · Cimetière de Domérat · Domérat
Informations pratiques
Visites des cimetières de Domérat 19 et 20 septembre Cimetière de Domérat Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Plongez dans l’histoire de Domérat ! Ce nouveau circuit vous emmènent à la découverte de la structure et des personnages emblématiques des cimetières domératois.
Cimetière de Domérat chemin des closelles, 03410 Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 70 64 88 07 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@domerat.fr »}]
Plongez dans l’histoire de Domérat ! Ce nouveau circuit vous emmènent à la découverte de la structure et des personnages emblématiques des cimetières domératois.
©Ville de Domérat
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