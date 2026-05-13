Visites des réserves du Musée de la bande dessinée, Musée de la bande dessinée, Angoulême

Visites des réserves du Musée de la bande dessinée Samedi 23 mai, 18h00, 18h30 Musée de la bande dessinée Charente

Réservation sur place le jour même dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Découvrez l’envers du décor en visitant les réserves du Musée de la bande dessinée où sont conservés plus de 20 000 planches originales et 250 000 imprimés.

Durée 30 min

Musée de la bande dessinée Quai de la Charente 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 38 65 65 https://www.citebd.org/ https://www.instagram.com/cite_de_la_bande_dessinee/;https://www.facebook.com/laCite.citebd/ La salle d’exposition permanente du Musée de la bande dessinée nommée, « Trésors des collections », propose une présentation exceptionnelle des plus belles pièces de ses collections, puisée dans des fonds patrimoniaux riches de plus de 20 000 planches originales et de plusieurs dizaines de milliers d’imprimés. Accès en voiture par la rue des Papetiers, parking gratuit.

Accès piéton depuis la rue de Bordeaux par la passerelle Hugo Pratt.

Découvrez l’envers du décor en visitant les réserves du Musée de la bande dessinée où sont conservés plus de 20 000 planches originales et 250 000 imprimés.

© Juliette Jimenes