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Visites d’idées, balades décalées humoristiques // Pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon 1er, Lyon

dimanche 20 septembre 2026 · Place Morel, Lyon 1er · Lyon

Visites d’idées, balades décalées humoristiques // Pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon 1er, Lyon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Morel, Lyon 1er
Adresse
Place Morel, 69001 Lyon
Ville
69001 Lyon
Département
Rhône
Tarif
Limité à 30 personnes

Visites d’idées, balades décalées humoristiques // Pentes de la Croix-Rousse Dimanche 20 septembre, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 Place Morel, Lyon 1er Rhône

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Les visites d’idées

L’histoire véridiquement subjective de la Croix-Rousse

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, festival de balades urbaines et gratuites pour tous les goûts :
Un parcours de 45min dans les pentes de la Croix-Rousse pour une visite décalée, déglinguée !
Départs à 10h / 11h / 14h / 15h
https://www.instagram.com/visites_d_idees/

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Journées européennes du patrimoine

©JD

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