Visites d’idées, balades décalées humoristiques // Pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon 1er, Lyon

Informations pratiques

Visites d’idées, balades décalées humoristiques // Pentes de la Croix-Rousse Dimanche 20 septembre, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 Place Morel, Lyon 1er Rhône

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Les visites d’idées

L’histoire véridiquement subjective de la Croix-Rousse

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, festival de balades urbaines et gratuites pour tous les goûts :

Un parcours de 45min dans les pentes de la Croix-Rousse pour une visite décalée, déglinguée !

Départs à 10h / 11h / 14h / 15h

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Place Morel, Lyon 1er Place Morel, 69001 Lyon Lyon 69001 Pentes de la Croix-Rousse Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.onparticipe.fr/b/l2PT215S »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 264 Followers, 114 Following, 52 Posts – See Instagram photos and videos from Visites du2019Idu00e9es (@visites_d_idees) », « type »: « rich », « title »: « Visites du2019Idu00e9es (@visites_d_idees) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad6-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/482551857_614390488062229_51860753150372409_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=109&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy45MDIuQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=QrBeQ4E4PHsQ7kNvwE924zi&_nc_oc=AdoCyBxTa_uqwYRe3-Ft5gUi9zCDS9JOyKkFD34x-eo2TMPOvSXofwQXvassj314-e0&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad6-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7f60f&oh=00_AQAU2NcvQwTj56cnqx_oGd_GjOLMOAlRqvrYTynCGGXxTA&oe=6A681B34 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/visites_d_idees/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Journées européennes du patrimoine

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