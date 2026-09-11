Visites du chantier Grande bibliothèque, Grande bibliothèque, Besançon
samedi 19 septembre 2026 · Grande bibliothèque · Besançon
Informations pratiques
Visites du chantier Grande bibliothèque 19 et 20 septembre Grande bibliothèque Doubs
20 places, Inscription obligatoire, Pas de stationnement possible sur site (y compris pour les vélos), Visite non accessible aux PMR. Chaussures fermées conseillées. À partir de 12 ans. Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:20:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:20:00+02:00
Visites du chantier Grande bibliothèque
En avant-première, visitez le chantier de la Grande bibliothèque !
À l’occasion de Livres dans la boucle et des Journées Européennes du patrimoine, la future Grande Bibliothèque de Besançon ouvre exceptionnellement son chantier au public les samedi 19 et le dimanche 20 septembre après-midis.
Des visites inédites pour découvrir les coulisses de ce projet majeur, avant son ouverture en 2028.
>>>Le chantier Grande bibliothèque
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 14h à 17h20
Départ toutes les 20 minutes
Durée 30 à 40 minutes
Grande bibliothèque 1 avenue du 8 Mai 1945, 25000 Besançon Besançon 25000 Chamars Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/besanconvilledartetdhistoire »}]
Visites du chantier Grande bibliothèque
© Jean-Charles Sexe
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