Visites du chantier Grande bibliothèque, Grande bibliothèque, Besançon

Informations pratiques

Visites du chantier Grande bibliothèque 19 et 20 septembre Grande bibliothèque Doubs

20 places, Inscription obligatoire, Pas de stationnement possible sur site (y compris pour les vélos), Visite non accessible aux PMR. Chaussures fermées conseillées. À partir de 12 ans. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:20:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:20:00+02:00

Visites du chantier Grande bibliothèque

En avant-première, visitez le chantier de la Grande bibliothèque !

À l’occasion de Livres dans la boucle et des Journées Européennes du patrimoine, la future Grande Bibliothèque de Besançon ouvre exceptionnellement son chantier au public les samedi 19 et le dimanche 20 septembre après-midis.

Des visites inédites pour découvrir les coulisses de ce projet majeur, avant son ouverture en 2028.

>>>Le chantier Grande bibliothèque

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 14h à 17h20

Départ toutes les 20 minutes

Durée 30 à 40 minutes

Grande bibliothèque 1 avenue du 8 Mai 1945, 25000 Besançon Besançon 25000 Chamars Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/besanconvilledartetdhistoire »}]

Visites du chantier Grande bibliothèque

© Jean-Charles Sexe