Visites du château de l’Aubinière, Château de l’Aubinière, Nantes

Informations pratiques

Visites du château de l’Aubinière Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Château de l’Aubinière Loire-Atlantique

Limité à 25 personnes. Lieu de RDV communiqué lors de l’inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visites commentées : sous l’Ancien Régime, l’Aubinière est une exploitation agricole entre Nantes et Sainte-Luce-sur-Loire. Acquise par les époux Quiquandon en 1822, elle devient la résidence d’été de la famille. À la fin de sa vie, Jules Quiquandon, amateur de botanique et d’ornithologie, s’y installe et ajoute en 1905 une nouvelle aile dénommée « le château neuf ».

Château de l’Aubinière Chemin du Château de l’Aubinière, 44300 Nantes Nantes 44305 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0 892 464 044 »}]

**Visites commentées** : sous l’Ancien Régime, l’Aubinière est une exploitation agricole entre Nantes et Sainte-Luce-sur-Loire. Acquise par les époux Quiquandon en 1822, elle devient la résidence de…

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