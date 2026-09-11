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Visites du château de l’Aubinière, Château de l’Aubinière, Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Château de l'Aubinière · Nantes

Visites du château de l’Aubinière, Château de l’Aubinière, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Château de l'Aubinière
Adresse
Chemin du Château de l'Aubinière, 44300 Nantes
Ville
44305 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Limité à 25 personnes. Lieu de RDV communiqué lors de l'inscription.

Visites du château de l’Aubinière Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Château de l’Aubinière Loire-Atlantique

Limité à 25 personnes. Lieu de RDV communiqué lors de l’inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visites commentées : sous l’Ancien Régime, l’Aubinière est une exploitation agricole entre Nantes et Sainte-Luce-sur-Loire. Acquise par les époux Quiquandon en 1822, elle devient la résidence d’été de la famille. À la fin de sa vie, Jules Quiquandon, amateur de botanique et d’ornithologie, s’y installe et ajoute en 1905 une nouvelle aile dénommée « le château neuf ».

Château de l’Aubinière Chemin du Château de l’Aubinière, 44300 Nantes Nantes 44305 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0 892 464 044 »}]
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