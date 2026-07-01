Visites du jeudi | Anica Percy-en-Normandie
jeudi 9 juillet 2026 · Percy-en-Normandie
Informations pratiques
Percy-en-Normandie
Visites du jeudi | Anica
4 route du Mont Robin Percy-en-Normandie Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10
Présentation du métier de créateur & styliste en bijouterie, puis d’orfèvre maquettiste, puis de mouleur & fondeur d’étain et des bijoux réalisés.
Sur réservation.
Dans le cadre des Visites du jeudi organisées la CMA. .
4 route du Mont Robin Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 15 88 36 07 atelieranica@gmail.com
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English : Visites du jeudi | Anica
L’événement Visites du jeudi | Anica Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Villedieu-les-Poêles
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