Visites du Non-Lieu (ancienne usine Cavrois-Mahieu) & temps forts pour les journées du patrimoine !, Le Non-lieu – Usine Cavrois-Mahieu, Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · Le Non-lieu - Usine Cavrois-Mahieu · Roubaix
Informations pratiques
Visites du Non-Lieu (ancienne usine Cavrois-Mahieu) & temps forts pour les journées du patrimoine ! 19 et 20 septembre Le Non-lieu – Usine Cavrois-Mahieu Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
VISITES DE L’USINE CAVROIS-MAHIEU
> Samedi & dimanche – Visites en continu sans réservation de 14h à 17h
Découvrez l’histoire de l’usine Cavrois-Mahieu ! Au programme : le fonctionnement d’une usine textile du XIX-XXème siècle; la mémoire ouvrière et celle de la dynastie Cavrois et les évolutions d’un bâtiment industriel vers de nouveaux usages.
PATRIMOINE EN PÉRIL ?
> Samedi 19 à 16h
Intervention de Gilles Maury, architecte et maître de conférenceS HDR à l’ENSAP Lille, sur le thème «la lente reconnaissance du patrimoine industriel»
> Tout le week-end
Capsule vidéo sur le patrimoine industriel en danger
EXPOSITION MOTIFS ! AVEC HUGO LARUELLE
Dialogue entre des archives choisies du Non-Lieu autour du motif textile
et les œuvres du peintre Hugo Laruelle
Entrée libre
LE NON-LIEU – Usine Cavrois-Mahieu
117 rue Montgolfier – ROUBAIX
Le Non-lieu – Usine Cavrois-Mahieu 117 rue du Montgolfier – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France L’association le Non-Lieu se situe dans les locaux de l’ancienne usine Cavrois-Mahieu, ancienne filature de laine fondée en 1887. Métro ligne 2 ou tramway T, arrêt Eurotéléport puis bus 16, arrêt Dupuy De Lome ou bus 30, arrêt Ernest Renan
VISITES DE L’USINE CAVROIS-MAHIEU
©Le Non-Lieu
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