Visites du Non-Lieu (ancienne usine Cavrois-Mahieu) & temps forts pour les journées du patrimoine !, Le Non-lieu – Usine Cavrois-Mahieu, Roubaix

Informations pratiques

Visites du Non-Lieu (ancienne usine Cavrois-Mahieu) & temps forts pour les journées du patrimoine ! 19 et 20 septembre Le Non-lieu – Usine Cavrois-Mahieu Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

VISITES DE L’USINE CAVROIS-MAHIEU

> Samedi & dimanche – Visites en continu sans réservation de 14h à 17h

Découvrez l’histoire de l’usine Cavrois-Mahieu ! Au programme : le fonctionnement d’une usine textile du XIX-XXème siècle; la mémoire ouvrière et celle de la dynastie Cavrois et les évolutions d’un bâtiment industriel vers de nouveaux usages.

PATRIMOINE EN PÉRIL ?

> Samedi 19 à 16h

Intervention de Gilles Maury, architecte et maître de conférenceS HDR à l’ENSAP Lille, sur le thème «la lente reconnaissance du patrimoine industriel»

> Tout le week-end

Capsule vidéo sur le patrimoine industriel en danger

EXPOSITION MOTIFS ! AVEC HUGO LARUELLE

Dialogue entre des archives choisies du Non-Lieu autour du motif textile

et les œuvres du peintre Hugo Laruelle

Entrée libre

LE NON-LIEU – Usine Cavrois-Mahieu

117 rue Montgolfier – ROUBAIX

Le Non-lieu – Usine Cavrois-Mahieu 117 rue du Montgolfier – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France L’association le Non-Lieu se situe dans les locaux de l’ancienne usine Cavrois-Mahieu, ancienne filature de laine fondée en 1887. Métro ligne 2 ou tramway T, arrêt Eurotéléport puis bus 16, arrêt Dupuy De Lome ou bus 30, arrêt Ernest Renan

VISITES DE L’USINE CAVROIS-MAHIEU

©Le Non-Lieu