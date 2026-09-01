Visites du Théâtre de la Ville Journées Européennes du Patrimoine Théâtre de la ville Valence

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de la ville · Valence

Informations pratiques

Valence

Visites du Théâtre de la Ville Journées Européennes du Patrimoine

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visites guidées et théâtralisées

Avec la participation exceptionnelle du comédien Luc Chareyron.

→ Samedi 10h, 11h15, 14h, 15h15



Stand de l’association philatélique de Valence

→ Samedi 10h à 12h, 14h à 17h

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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr

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English :

Guided and Dramatized Tours

Featuring a special appearance by actor Luc Chareyron.

? Saturday at 10:00 a.m., 11:15 a.m., 2:00 p.m., and 3:15 p.m.



Valence Philatelic Association Booth

? Saturday 10:00 a.m. 12:00 p.m., 2:00 p.m. 5:00 p.m.

L’événement Visites du Théâtre de la Ville Journées Européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme