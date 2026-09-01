Visites du Théâtre de la Ville Journées Européennes du Patrimoine Théâtre de la ville Valence
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de la ville · Valence
Informations pratiques
Valence
Visites du Théâtre de la Ville Journées Européennes du Patrimoine
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visites guidées et théâtralisées
Avec la participation exceptionnelle du comédien Luc Chareyron.
→ Samedi 10h, 11h15, 14h, 15h15
Stand de l’association philatélique de Valence
→ Samedi 10h à 12h, 14h à 17h
.
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr
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English :
Guided and Dramatized Tours
Featuring a special appearance by actor Luc Chareyron.
? Saturday at 10:00 a.m., 11:15 a.m., 2:00 p.m., and 3:15 p.m.
Valence Philatelic Association Booth
? Saturday 10:00 a.m. 12:00 p.m., 2:00 p.m. 5:00 p.m.
L’événement Visites du Théâtre de la Ville Journées Européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme
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