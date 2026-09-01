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Visites du Théâtre de la Ville Journées Européennes du Patrimoine Théâtre de la ville Valence

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de la ville · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Théâtre de la ville
Adresse
Place de la Liberté
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Visites du Théâtre de la Ville Journées Européennes du Patrimoine

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Visites guidées et théâtralisées
Avec la participation exceptionnelle du comédien Luc Chareyron.
→ Samedi 10h, 11h15, 14h, 15h15

Stand de l’association philatélique de Valence
→ Samedi 10h à 12h, 14h à 17h
  .

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50  theatredelaville@mairie-valence.fr

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English :

Guided and Dramatized Tours
Featuring a special appearance by actor Luc Chareyron.
? Saturday at 10:00 a.m., 11:15 a.m., 2:00 p.m., and 3:15 p.m.

Valence Philatelic Association Booth
? Saturday 10:00 a.m. 12:00 p.m., 2:00 p.m. 5:00 p.m.

L’événement Visites du Théâtre de la Ville Journées Européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme

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