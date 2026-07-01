Visites éclairs du Musée Garinet, Musée Jules Garinet, Châlons-en-Champagne
samedi 19 septembre 2026 · Musée Jules Garinet · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Visites éclairs du Musée Garinet 19 et 20 septembre Musée Jules Garinet Marne
Limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Profitez d’une visite éclair de la maison Garinet, puis poursuivez votre découverte en déambulation libre dans les collections.
Musée Jules Garinet 13 Rue Pasteur, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 0326693853 https://musees.chalonsenchampagne.fr/musees Le musée Garinet déploie ses collections dans un bâtiment construit au début du XVIe siècle. De 1599 à la Révolution, ce fut la résidence du Vidamé de l’évêque de Châlons-en-Champagne. Achetée en 1800 par Claude Joseph Garinet, la maison fut ensuite léguée à son fils, Jules Garinet, grand érudit et riche collectionneur châlonnais. Après sa mort en 1877, sa veuve Marguerite Victoire Garinet continuera à habiter la maison, jusqu’à son décès en 1897, date à laquelle l’hôtel Garinet et l’ensemble des collections qu’il abrite est légué à la ville. Même si la collection et le mobilier de Jules Garinet ne se trouvent pas à leur emplacement d’origine, compte tenu des aménagements réalisés par Mme Garinet, ils font partie du legs et illustrent le goût et la vie quotidienne d’un bourgeois du XIXe siècle.
Profitez d’une visite éclair de la maison Garinet, puis poursuivez votre découverte en déambulation libre dans les collections.
© Ville de Châlons
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