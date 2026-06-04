Visites Estivales 2026 À la découverte de Noirlieu Noirlieu Place de la Mairie Bressuire mardi 28 juillet 2026.

Bressuire

Visites Estivales 2026 À la découverte de Noirlieu Noirlieu

Place de la Mairie NOIRLIEU Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 18:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Une balade estivale à Noirlieu avec Fred Billy, c’est l’Histoire faite de petits riens, de ce que l’on dit, de ce que l’on cache, de seigneurs amoureux, de guerres, de monuments, de faits, d’aventures, de vie… Une visite sous forme de conférence, en marchant ou pas… toujours décalée, drôle, cocasse, qui fait sourire sans perdre de vue la réalité (enfin presque toujours…).

C’est du vrai, c’est du faux, et quand la fin arrive, le spectateur choisit l’histoire qui lui convient le mieux… Un peu d’histoire, un peu de folie, un peu de poésie pour faire découvrir Noirlieu…

Un verre de l’amitié sera servi en fin de balade.

Sur réservation auprès de l’ office de tourisme. .

Place de la Mairie NOIRLIEU Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 10 27 info@tourisme-bocage.com

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English : Visites Estivales 2026 À la découverte de Noirlieu Noirlieu

L’événement Visites Estivales 2026 À la découverte de Noirlieu Noirlieu Bressuire a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Bocage Bressuirais