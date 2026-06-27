Visites et activités à Héry, Église Saint-Andoche, Héry
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Andoche · Héry
Informations pratiques
Visites et activités à Héry Dimanche 20 septembre, 10h30 Église Saint-Andoche Nièvre
Repas du midi limité à 40 personnes, Tarif repas : Pour les adultes c’est 20 euros et pour les enfants 10 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Journée patrimoine et convivialité à Héry !
10h30 – Visite guidée gratuite découvrez le patrimoine historique et culturel ariacois lors d’une visite commentée du village d’Héry.
12h00 – Repas à thème (sur réservation uniquement, 40 places) Menu :
Apéritif et toasts
Jambon à l’os cuit à la broche (ou poulet/frites pour les enfants)
Assiette de fromages
Trio de desserts
Café ou thé (Vins, effervescents et softs en supplément)
14h30 – Après-midi jeux de société, participez aux activités au milieu d’une ambiance conviviale avec buvette, crêpes et hot-dogs.
19h00 – Fin de la manifestation
Une journée pour découvrir, partager et s’amuser en famille ou entre amis !
Église Saint-Andoche 3 rue de l’Église, 58800 Héry Héry 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0686826626 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0684538521 »}] L’église de Héry est une église paroissiale, elle est placée sous le vocable de Saint-Andoche. Andoche est un prêtre, disciple de Polycarpe de Smyrne, venu évangéliser la Gaule avec le diacre Thyrse, saint Bénigne, et saint Andéol, et qui va subir le martyre en raison de sa foi, en 177 ou 178, dans la ville de Saulieu en Côte-d’Or dans le Morvan.
10h30 => Village d’Héry => Visite Guidée Gratuite du patrimoine Historique & Culturel Ariacois
©Simon MONCHATRE
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