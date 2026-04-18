Visites et animations pour petits et grands Maison de Salins Salins-les-Bains

Informations pratiques

Salins-les-Bains

Visites et animations pour petits et grands

Maison de Salins 6 Rue Jean-Marie de Grimaldi Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine et de l’année internationale des coopératives, venez découvrir et visiter, à l’occasion de ses 140 ans, la Maison qui a vu naître la première caisse locale de Crédit Agricole.

Des animations pour petits et grands avec borne photo, jeu concours, légo géant de la Maison de Salins vous attendent.

Présence d’un parking et accès pour personnes à mobilité réduite.

À propos

Ancienne maison vigneronne située à Salins-les-Bains, dans le département du Jura, la Maison de Salins a vu naître le Crédit Agricole en 1885. Elle accueille tout d’abord entre ses murs le premier syndicat agricole de l’arrondissement de Poligny, qui deviendra plus tard la première caisse locale du Crédit Agricole. En 2015, le Crédit Agricole de Franche-Comté rachète le bâtiment pour en faire don, deux ans plus tard, à la fondation qui en porte le nom. La Fondation Maison de Salins est une fondation d’entreprise d’intérêt général, composée de 34 entités du groupe Crédit Agricole. Elle a pour mission la promotion des connaissances liées à l’histoire du mouvement coopératif, tous secteurs d’activité confondus. Préserver les archives la Fondation Maison de Salins numérise, étudie et exploite à des fins scientifiques et culturelles les archives historiques de toute entreprise coopérative souhaitant devenir partenaire du projet. Animer un centre de ressources documentaires la fondation contribue à la recherche sur le mouvement coopératif, en collaboration avec les universitaires et les organismes dédiés. Valoriser l’histoire du mouvement coopératif via l’organisation d’animations, d’événements et d’expositions sur des thèmes liés, à l’intérieur de la Maison mais aussi en partenariat avec des événements dédiés aux valeurs mutualistes et à l’idée coopérative. Animée d’une ambition nationale et interdisciplinaire, la Fondation Maison de Salins s’appuie sur les outils du numérique pour rendre accessible à tous –chercheurs, étudiants, partenaires, acteurs de la coopération et grand public– les ressources dont elle dispose et qu’elle enrichit au fil du temps. .

Maison de Salins 6 Rue Jean-Marie de Grimaldi Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 71 54 62 cafc.maison.de.salins@ca-franchecomte.fr

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English : Visites et animations pour petits et grands

L’événement Visites et animations pour petits et grands Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA