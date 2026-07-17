Visites et ateliers en lien avec le Contrepoint d’Anthony Guerrée – Terres mêlées, Musée Bourdelle, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Musée Bourdelle · Paris
Informations pratiques
Visites et ateliers en lien avec le Contrepoint d’Anthony Guerrée – Terres mêlées 19 et 20 septembre Musée Bourdelle Paris
Enfants dès 7 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
En dialogue avec les sculptures du musée et les pièces du designer Anthony Guerrée, les participants s’inspirent des œuvres de Bourdelle, malaxent et entremêlent des argiles de couleurs différentes puis font apparaitre un personnage surgissant de la matière.
Présence du designer Anthony Guerrée au début de l’atelier.
Musée Bourdelle 18 Rue Antoine Bourdelle, 75015 Paris, France Paris 75015 Quartier Necker Paris Île-de-France +33149547373 https://www.bourdelle.paris.fr [{« type »: « email », « value »: « bourdelle.reservations@paris.fr »}] Le charme des ateliers, la poésie des jardins.
Le musée se situe dans l’une des dernières cités d’artistes de Montparnasse, occupée par le sculpteur pendant plus de 40 ans, de 1885 à sa mort en 1929. S’y articulent autour de l’atelier de peinture, et de l’atelier de sculpture de l’artiste entièrement préservé, des jardins de sculptures et le majestueux hall des plâtres récemment rénové, dans l’aile contemporaine, construite par Christian de Portzamparc. Le musée a rouvert en mars 2023 après deux ans de travaux de rénovation opérés dans le respect du patrimoine architectural ayant permis de restaurer l’atelier du sculpteur, de repenser complètement le parcours des collections, la salle des techniques de la sculpture, et d’ouvrir un nouveau café-restaurant. Métro Lignes 4, 6, 12, 13 : Montparnasse – Bienvenüe. Ligne 12 : Falguière. Bus : n°28, 39, 58, 82, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96. Musée ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. Fermé les lundis et certains jours fériés. Accès aux collections permanentes gratuit sans réservation. Expositions temporaires payantes. Dernière entrée dans les collections permanentes : 17h40 / dans les expositions temporaires : 17h15.
Atelier Terres mêlées en présence du designer Anthony Guerrée
© Emilie Chaix
À voir aussi à Paris (Paris)
- The Bad Plus New Morning Paris 17 juillet 2026
- Voir clair avec Monique Wittig 17 juillet 2026
- RedAway X The Pipers Experience La Dame de Canton Paris 17 juillet 2026
- Marc Copland Trio ft. Stephane Kerecki & Fabrice Moreau ⎥Pianissimo Vol XXI Sunset Sunside Paris 17 juillet 2026
- Tom Peyron Trio Le Melville Paris 17 juillet 2026