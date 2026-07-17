Visites et ateliers en lien avec le Contrepoint d’Anthony Guerrée – Terres mêlées, Musée Bourdelle, Paris

Informations pratiques

Visites et ateliers en lien avec le Contrepoint d’Anthony Guerrée – Terres mêlées 19 et 20 septembre Musée Bourdelle Paris

Enfants dès 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

En dialogue avec les sculptures du musée et les pièces du designer Anthony Guerrée, les participants s’inspirent des œuvres de Bourdelle, malaxent et entremêlent des argiles de couleurs différentes puis font apparaitre un personnage surgissant de la matière.

Présence du designer Anthony Guerrée au début de l’atelier.

Musée Bourdelle 18 Rue Antoine Bourdelle, 75015 Paris, France Paris 75015 Quartier Necker Paris Île-de-France +33149547373 https://www.bourdelle.paris.fr [{« type »: « email », « value »: « bourdelle.reservations@paris.fr »}] Le charme des ateliers, la poésie des jardins.

Le musée se situe dans l’une des dernières cités d’artistes de Montparnasse, occupée par le sculpteur pendant plus de 40 ans, de 1885 à sa mort en 1929. S’y articulent autour de l’atelier de peinture, et de l’atelier de sculpture de l’artiste entièrement préservé, des jardins de sculptures et le majestueux hall des plâtres récemment rénové, dans l’aile contemporaine, construite par Christian de Portzamparc. Le musée a rouvert en mars 2023 après deux ans de travaux de rénovation opérés dans le respect du patrimoine architectural ayant permis de restaurer l’atelier du sculpteur, de repenser complètement le parcours des collections, la salle des techniques de la sculpture, et d’ouvrir un nouveau café-restaurant. Métro Lignes 4, 6, 12, 13 : Montparnasse – Bienvenüe. Ligne 12 : Falguière. Bus : n°28, 39, 58, 82, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96. Musée ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. Fermé les lundis et certains jours fériés. Accès aux collections permanentes gratuit sans réservation. Expositions temporaires payantes. Dernière entrée dans les collections permanentes : 17h40 / dans les expositions temporaires : 17h15.

Atelier Terres mêlées en présence du designer Anthony Guerrée

© Emilie Chaix