Visites et jeux -Vrai ou faut ? Musée Fernand Léger André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan

Visites et jeux -Vrai ou faut ? Musée Fernand Léger André Mare

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Vrai ou faux ? Saurez-vous démêler les légendes des réalités ?

Une visite pas comme les autres vous invite à questionner, débattre et

découvrir la face cachée des artistes à travers un grand jeu de vrai ou faux .

Prêts à relever le défi ?

Places limitées/Réservation conseillée auprès du musée

Gratuit pour les Journées Européennes du Patrimoine .

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr

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English : Visites et jeux -Vrai ou faut ? Musée Fernand Léger André Mare

L’événement Visites et jeux -Vrai ou faut ? Musée Fernand Léger André Mare Argentan a été mis à jour le 2026-03-20 par Terres d’Argentan Intercom