Visites et jeux -Vrai ou faut ? Musée Fernand Léger André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan
Visites et jeux -Vrai ou faut ? Musée Fernand Léger André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan dimanche 20 septembre 2026.
Visites et jeux -Vrai ou faut ? Musée Fernand Léger André Mare
Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Vrai ou faux ? Saurez-vous démêler les légendes des réalités ?
Une visite pas comme les autres vous invite à questionner, débattre et
découvrir la face cachée des artistes à travers un grand jeu de vrai ou faux .
Prêts à relever le défi ?
Places limitées/Réservation conseillée auprès du musée
Gratuit pour les Journées Européennes du Patrimoine .
Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr
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L’événement Visites et jeux -Vrai ou faut ? Musée Fernand Léger André Mare Argentan a été mis à jour le 2026-03-20 par Terres d’Argentan Intercom