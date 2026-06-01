Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visites exceptionnelles des réserves du musée, Maison du patrimoine, Parthenay

Visites exceptionnelles des réserves du musée, Maison du patrimoine, Parthenay

Visites exceptionnelles des réserves du musée, Maison du patrimoine, Parthenay samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Maison du patrimoine

Adresse : 28 rue du château, 79200 Parthenay

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif : Gratuit. Réservation obligatoire.

Visites exceptionnelles des réserves du musée 19 et 20 septembre Maison du patrimoine Deux-Sèvres

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Visites exceptionnelles des réserves du musée.
Jauge limitée.

Maison du patrimoine 28 rue du château, 79200 Parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 94 90 27 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@parthenay.fr »}]
Visites exceptionnelles des réserves du musée.

©Musée de Parthenay

À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)