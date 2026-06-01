Visites exceptionnelles des réserves du musée, Maison du patrimoine, Parthenay
Visites exceptionnelles des réserves du musée, Maison du patrimoine, Parthenay samedi 19 septembre 2026.
Visites exceptionnelles des réserves du musée 19 et 20 septembre Maison du patrimoine Deux-Sèvres
Gratuit. Réservation obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00
Visites exceptionnelles des réserves du musée.
Jauge limitée.
Maison du patrimoine 28 rue du château, 79200 Parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 94 90 27 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@parthenay.fr »}]
Visites exceptionnelles des réserves du musée.
©Musée de Parthenay
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