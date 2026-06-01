Visites exceptionnelles des réserves du musée, Maison du patrimoine, Parthenay

Visites exceptionnelles des réserves du musée 19 et 20 septembre Maison du patrimoine Deux-Sèvres

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Visites exceptionnelles des réserves du musée.

Jauge limitée.

Maison du patrimoine 28 rue du château, 79200 Parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 94 90 27 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@parthenay.fr »}]

Visites exceptionnelles des réserves du musée.

©Musée de Parthenay