Visites exceptionnelles Les boudoirs de Marie-Antoinette Place du général De Gaulle Fontainebleau
samedi 10 octobre 2026 · Place du général De Gaulle · Fontainebleau
Informations pratiques
Fontainebleau
Visites exceptionnelles Les boudoirs de Marie-Antoinette
Place du général De Gaulle Château de Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne
Tarif : 10 – 10 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-10
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-10-10
Parmi les trésors cachés du château, le boudoir Turc, aux décors exotiques conçu pour Marie-Antoinette en 1777, et le boudoir d’Argent datant de 1786. Ils offrent un rare témoignage du goût raffiné de la Reine et de son intimité au quotidien.
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Place du général De Gaulle Château de Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France cassandra.festoc@chateaudefontainebleau.fr
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English : Special Tours: “Marie-Antoinette’s Boudoirs”
Among the castle’s hidden treasures are the Turkish Boudoir, with its exotic décor designed for Marie-Antoinette in 1777, and the Silver Boudoir, dating from 1786. They offer a rare glimpse into the Queen’s refined taste and her daily private life.
L’événement Visites exceptionnelles Les boudoirs de Marie-Antoinette Fontainebleau a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau
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