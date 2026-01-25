Visites exceptionnelles Les boudoirs de Marie-Antoinette Place du général De Gaulle Fontainebleau

Informations pratiques

Fontainebleau

Visites exceptionnelles Les boudoirs de Marie-Antoinette

Place du général De Gaulle Château de Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : 10 – 10 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-10

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-10-10

Parmi les trésors cachés du château, le boudoir Turc, aux décors exotiques conçu pour Marie-Antoinette en 1777, et le boudoir d’Argent datant de 1786. Ils offrent un rare témoignage du goût raffiné de la Reine et de son intimité au quotidien.

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Place du général De Gaulle Château de Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France cassandra.festoc@chateaudefontainebleau.fr

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English : Special Tours: “Marie-Antoinette’s Boudoirs”

Among the castle’s hidden treasures are the Turkish Boudoir, with its exotic décor designed for Marie-Antoinette in 1777, and the Silver Boudoir, dating from 1786. They offer a rare glimpse into the Queen’s refined taste and her daily private life.

L’événement Visites exceptionnelles Les boudoirs de Marie-Antoinette Fontainebleau a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau