Visites flash 45 minutes Les thermes romains Maison du Pilier-Rouge Le Mans
Visites flash 45 minutes Les thermes romains Maison du Pilier-Rouge Le Mans dimanche 24 mai 2026.
Le Mans
Visites flash 45 minutes Les thermes romains
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 15:00:00
fin : 2026-05-24 15:45:00
Date(s) :
2026-05-24
Venez découvrir les thermes dont les parties techniques sont conservées dans une crypte archéologique. L’art de vivre au temps des Romains et le parcours du baigneur vous seront dévoilés.
Votre guide sera Mélanie Audouit
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Visites flash 45 minutes Les thermes romains Le Mans a été mis à jour le 2026-05-08 par CDT72
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