Visites Flash Afterwork de l’exposition Sylvia Sleigh, Musée Rath, Genève
mercredi 2 septembre 2026 · Musée Rath · Genève
Informations pratiques
Visites Flash Afterwork de l’exposition Sylvia Sleigh Mercredi 2 septembre, 18h00 Musée Rath
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-02T18:00:00+02:00 – 2026-09-02T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-02T18:00:00+02:00 – 2026-09-02T18:30:00+02:00
Chaque premier mercredi du mois, le MAMCO vous invite à prolonger votre journée par une pause culturelle. À 18h, profitez d’une visite flash de 30 minutes conçue spécialement pour les actifs et les curieux pressés.
Ce format court et dynamique offre un aperçu rapide et percutant des expositions Sylvia Sleigh et Refaire collection. Idéal pour déconnecter après le bureau, découvrir les temps forts du parcours et repartir avec des clés de lecture essentielles, le tout dans une ambiance conviviale et décontractée.
Pour qui? visite commentée tout public dès 15 ans – en français
Quand? 18h – 30 minutes
Tarif? offre gratuite et sans inscription dans la limite des places disponibles
Musée Rath Place de Neuve 1, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 33 40 http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/lieux-dexposition/musee-rath/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-rath/ Ouvert uniquement durant les expositions temporaires
Après le travail, une visite en 30minutes
photo : Antoni Aeby
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