Visites-flash dans tout le musée, Musée Lambinet, Versailles

Visites-flash dans tout le musée Samedi 23 mai, 19h15 Musée Lambinet Yvelines

En continu. Prise de parole spontanée de la médiatrice. Commentaires de 10min environ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:15:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:15:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Une médiatrice du musée vous accueille dans les salles pour échanger sur les œuvres du parcours permanent du musée et sur les thématiques de l’exposition « Si Saint-Louis m’était conté ».

Musée Lambinet 54 Boulevard de la Reine, 78000 Versailles, France Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 0139503032 https://www.versailles.fr/museelambinet L’établissement offre à voir une grande diversité d’œuvres de techniques différentes, de la Renaissance au milieu du XXe siècle : peintures, sculptures, dessins, gravures, mais aussi meubles et objets d’art. L’art de vivre à Versailles au XVIIIe siècle, l’histoire de la ville de Versailles et particulièrement la Révolution Française, sont les axes forts du musée.

Dialogue autour des œuvres avec une médiatrice du musée

© musée Lambinet, Ville de Versailles