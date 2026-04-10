Visites flash de la cité des Rohan Maison France Service Guémené-sur-Scorff

Guémené-sur-Scorff

Visites flash de la cité des Rohan

Maison France Service 14 Rue Joseph Pérès Guémené-sur-Scorff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 15:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Pendant la fête de l’andouille, découvrez le patrimoine de Guémené à travers des visites flash du quartier du château et des Bains de la Reine. 15h Guémené, Cité des Rohan (45 min). 16h l’hygiène au Moyen Âge (45 min). .

Maison France Service 14 Rue Joseph Pérès Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne +33 6 80 30 06 04

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English :

L’événement Visites flash de la cité des Rohan Guémené-sur-Scorff a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan