Visites flash de la maison natale de Louis Braille, Musée Louis Braille, Coupvray

Visites flash de la maison natale de Louis Braille Samedi 23 mai, 18h00 Musée Louis Braille Seine-et-Marne

Gratuit. Visites de 20minutes. Places limitées, sans réservation (prévoir un temps d’attente).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Des visites flash de 20 minutes sont proposées dans la maison natale de Louis Braille, qui vous conduiront dans sa chambre et dans l’atelier de son père, bourrelier.

Musée Louis Braille 13 Rue Louis Braille, 77700 Coupvray, France Coupvray 77700 Seine-et-Marne Île-de-France 0160048280 https://museelouisbraille.com Maison briarde de vigneron-bourrelier avec tous les outils de travail. Reconstitution d’une maison briarde du XIXe siècle. Vie et découverte de Louis Braille. Lieu d’expérimentation sur la lecture et l’écriture usitée chez les personnes aveugles, voyage recommandé tout particulièrement aux jeunes enfants en plein apprentissage.

Visite-flash

©GIP musée Louis Braille