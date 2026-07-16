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Visites flash de l’exposition « À fleur de peau », MO.CO. Panacée, Montpellier

samedi 19 septembre 2026 · MO.CO. Panacée · Montpellier

Visites flash de l’exposition « À fleur de peau », MO.CO. Panacée, Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
MO.CO. Panacée
Adresse
14 Rue de l'Ecole de Pharmacie, 34000 Montpellier, France
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Sur inscription à l'accueil.

Visites flash de l’exposition « À fleur de peau » 19 et 20 septembre MO.CO. Panacée Hérault

Gratuit. Sur inscription à l’accueil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des visites de 30 minutes vous invitent à découvrir une sélection d’œuvres de l’exposition « À fleur de peau ».
Certaines œuvres de l’exposition, à caractère sexuel ou violent, peuvent heurter la sensibilité de certains visiteurs.
L’accès à l’exposition n’est pas recommandé aux moins de 16 ans non accompagnés.

MO.CO. Panacée 14 Rue de l’Ecole de Pharmacie, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie +33499582809 https://www.moco.art Ancien collège royal de médecine de la ville devenu centre d’art contemporain, le MO.CO. Panacée est un lieu d’exposition dédié à la création émergente. 
Institution singulière, MO.CO. est à l’image de son territoire : libre et audacieux.  
MO.CO. Montpellier Contemporain est un écosystème artistique qui va de la formation jusqu’à la collection, en passant par la production, l’exposition et la médiation, grâce à la réunion d’une école d’art et deux centres d’art contemporain : le MO.CO. Esba (École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier), le MO.CO. Panacée (laboratoire de la création contemporaine) et le MO.CO. (espace dédié à des expositions d’envergure internationale). Tramway : lignes 1 ou 4 arrêt Louis Blanc. Voiture : suivre la direction « centre-ville » puis se garer au parking Corum, à 5mns à pied. Vélo : un emplacement pour les vélos ou trottinettes se situe en face du MO.CO. Panacée.
Des visites de 30 minutes vous invitent à découvrir une sélection d’œuvres de l’exposition « À fleur de peau ».

© MO.CO. Montpellier Contemporain

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