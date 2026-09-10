Visites flash de l’exposition “Camille Claudel & Bernhard Hoetger : l’exposition de 1905″, Musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine

Informations pratiques

Visites flash de l’exposition “Camille Claudel & Bernhard Hoetger : l’exposition de 1905″ 19 et 20 septembre Musée Camille Claudel Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

En 1905, Camille Claudel, alors au sommet de son art, et le jeune sculpteur allemand Bernhard Hoetger sont réunis dans une exposition en duo à la galerie Eugène Blot.

Cet événement marque le point de départ de l’exposition, que les visiteurs découvrent au fil d’une visite guidée en 30 minutes chrono !

Musée Camille Claudel 10 Rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine, France Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33325247634 https://www.museecamilleclaudel.fr Le musée Camille Claudel possède une importante collection de sculpture de la fin du XIXe siècle, dont la plus grande collection au monde d’œuvres de Camille Claudel. La collection archéologique présente un intérêt notable, en particulier pour la période de l’âge de bronze. Situé à 1h20 de Paris, le musée Camille Claudel bénéficie de grands axes routiers rejoignant Paris par l’A5 – sortie n°18, Troyes par la D619 (1h), Reims par la D951 (1h45), Sens par la D939 (45 min), Provins par la D619 (20 min).

En 1905, Camille Claudel, alors au sommet de son ar t, et le jeune sculpteur allemand Bernhard Hoetger sont réunis dans une exposition en duo à la galerie Eugène Blot.

©Musée Camille Claudel