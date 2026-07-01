Visites flash de l’exposition Être ici | Maintenant | Partout, Le MO.CO., Montpellier

Informations pratiques

Visites flash de l’exposition Être ici | Maintenant | Partout Samedi 19 septembre, 11h00, 13h00, 16h00, 17h00 Le MO.CO. Hérault

Gratuit. Sur inscription à l’accueil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Des visites de 30 minutes vous invitent à découvrir une sélection d’œuvres de l’exposition Être ici | Maintenant | Partout, consacrée à Kiki Smith.

Le MO.CO. 13 Rue de la République, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie +33499582800 https://www.moco.art Situé en plein cœur de ville, cet ancien hôtel particulier du début du XIXe siècle, à deux pas de la gare Saint-Roch, est un centre d’art contemporain dédié à des expositions d’envergure internationale. Tramway : lignes 1, 2, 3 ou 4 arrêt Saint Roch. Voiture : parking Effia Montpellier Gare Saint Roch, parking de la Comédie. Train : Montpellier Saint Roch. Vélo : un emplacement pour les vélos ou trottinettes se situe en face du MO.CO, rue de la République.

Des visites de 30 minutes vous invitent à découvrir une sélection d’œuvres de l’exposition Être ici | Maintenant | Partout, consacrée à Kiki Smith.

©MO.CO. Montpellier Contemporain