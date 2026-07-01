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Visites flash de l’exposition Être ici | Maintenant | Partout, Le MO.CO., Montpellier

samedi 19 septembre 2026 · Le MO.CO. · Montpellier

Visites flash de l’exposition Être ici | Maintenant | Partout, Le MO.CO., Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le MO.CO.
Adresse
13 Rue de la République, 34000 Montpellier, France
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Sur inscription à l'accueil.

Visites flash de l’exposition Être ici | Maintenant | Partout 19 et 20 septembre Le MO.CO. Hérault

Gratuit. Sur inscription à l’accueil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Des visites de 30 mn à la découverte d’une sélection d’œuvres de l’exposition Être ici | Maintenant | Partout, de Kiki Smith.

Le MO.CO. 13 Rue de la République, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie +33499582800 https://www.moco.art Situé en plein cœur de ville, cet ancien hôtel particulier du début du XIXe siècle, à deux pas de la gare Saint-Roch, est un centre d’art contemporain dédié à des expositions d’envergure internationale. Tramway : lignes 1, 2, 3 ou 4 arrêt Saint Roch. Voiture : parking Effia Montpellier Gare Saint Roch, parking de la Comédie. Train : Montpellier Saint Roch. Vélo : un emplacement pour les vélos ou trottinettes se situe en face du MO.CO, rue de la République.
Des visites de 30 mn à la découverte d’une sélection d’œuvres de l’exposition Être ici | Maintenant | Partout, de Kiki Smith.

© MO.CO. Montpellier Contemporain

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