Informations pratiques

Visites « flash » de Maison Blanche Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie des 9ème et 10ème arrondissements Bouches-du-Rhône

Départ toutes les 30 minutes, limité à 20 personnes par créneaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite guidée de Maison Blanche, la mairie du Ve secteur.

Venez visiter la bastide de Maison blanche : une bastide provençale traditionnelle devenue aujourd’hui une mairie d’arrondissement.

Une occasion de découvrir des espaces inédits comme le bureau du maire de secteur et les passages de service.

Un exemple d’architecture provençale qui a évolué tout en conservant son patrimoine dans le temps.

Samedi : 10h-17h30 (Dernière admission 17h)

Départ de visite toutes les 30 minutes.

Mairie des 9ème et 10ème arrondissements 150 Boulevard Paul Claudel, 13009 MARSEILLE Marseille 13010 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.91.14.63.50 https://www.marseille9-10.fr/ La mairie Maison Blanche est un formidable témoignage architectural et culturel du XIXème siècle à Marseille. Le domaine représente l’archétype de l’habitation secondaire provençale de cette époque. La mairie domine un parc de six hectares qui fait office de réel havre de paix hors du temps, magique par sa quiétude, verdoyant avec un charmant point d’eau. Enfants et adultes aiment s’y ressourcer et profiter de ce coin de sérénité.

Elle abrite aujourd’hui les services administratifs de proximité tels que l’état civil et le bureau municipal de proximité. Accueil en Mairie du lundi au vendredi de 8h30-12h30/13h30-17h00

Bus 16 – arrêt Claudel Mairie 9-10

Parking gratuit

Accès PMR

Visite guidée de Maison Blanche, la mairie du Ve secteur.