Visites flash du Musée de Normandie, Musée de Normandie, Caen

Visites flash du Musée de Normandie 13 et 14 juin Musée de Normandie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Découvrez les collections du Musée de Normandie grâces à des visites flash.

Samedi 13 et dimanche 14 juin à 14h et 16h30

Durée : 30 minutes.

RDV au musée le jour de l’activité, dans la limite des places disponibles.

Musée de Normandie Château 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 47 60 https://musee-de-normandie.caen.fr/ https://www.facebook.com/MuseedeNormandie;https://www.instagram.com/musee_de_normandie/ Situé dans l’enceinte du Château de Caen, forteresse médiévale millénaire fondée par Guillaume le Conquérant, le Musée de Normandie est un musée d’histoire et de société.

Riche d’importantes collections archéologiques et ethnographiques, le musée propose de découvrir la vie des populations en Normandie, de la Préhistoire à nos jours.

© Musée de Normandie – Ville de Caen / Philippe Delval