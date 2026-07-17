Visites flash et ateliers, Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Palais des beaux-arts, Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Visites flash et ateliers 19 et 20 septembre Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Visites flash et ateliers pour découvrir l’exposition Plants & People.
Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, 44000 Nantes, France Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251174500 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr Le majestueux bâtiment initial respecte les principes des musées du XIXe siècle (comme ceux de Lille ou d’Amiens) : un édifice organisé autour d’une cour centrale, le patio, couvert d’une verrière à l’éclairage zénithal. Ce patio donne accès à un double circuit de galeries qui l’entourent au rez-de-chaussée et au premier étage via un escalier monumental. Le voyage au travers des riches collections du musée invitent à déambuler au cœur d’une remarquable variété d’espaces architecturaux en suivant un parcours continu dans l’histoire de l’art, du XIIIe au XXIe siècle.
Visites flash et ateliers pour découvrir l’exposition Plants & People.
© Musée d’arts de Nantes
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