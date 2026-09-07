Visites flash – exposition Archéologie d’ici ou d’ailleurs, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan
mercredi 21 octobre 2026 · Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) · Draguignan
Informations pratiques
Visites flash – exposition Archéologie d’ici ou d’ailleurs Mercredi 21 octobre, 14h00, 15h00 Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) Var
Gratuit sur réservation culture.dracenie.com
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T14:00:00+02:00 – 2026-10-21T14:30:00+02:00
Fin : 2026-10-21T15:00:00+02:00 – 2026-10-21T15:30:00+02:00
Visites flash
Des visites guidées vous seront proposées pour découvrir l’exposition. Un focus d’une trentaine de minutes vous sera proposé sous forme ludique.
Durée 30 min
Public famille – Gratuit sur réservation culture.dracenie.com
14h puis 15h – Musée des Arts et Traditions Populaires
Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) 75 place Georges Brassens, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 05 72 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}] Le musée des ATP offre 600 m2 d’expositions permanentes et temporaires sur 3 niveaux, ainsi qu’une présentation en extérieur (galeries des machines). Situé au cœur de la ville, ce musée a été créé sous l’impulsion de l’association de sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980.
Visites flash
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