Visites flash future exposition « Portrait » du musée du Chablais Samedi 23 mai, 15h00, 19h00, 20h30 Musée du Chablais Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:45:00+02:00

En 15 minutes, un éclairage sur une sélection d’œuvres de la future exposition « Portrait. De la peinture au selfie, un art de se (re)présenter ».

Musée du Chablais 2 Rue Michaud, 74200 Thonon-les-Bains, France Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450706949 https://www.thononlesbains.com/patrimoine-culturel/musee-du-chablais-thonon-les-bains Fonds d’estampes lémaniques. Fonds de paysages peints du Chablais. Fonds archéologique Thonon gallo-romain. Fonds Généraux du Ier Empire. Fonds Maurice Denis et Thonon. Fonds d’atelier de Marguerite Peltzer (sculptrice). Fonds d’atelier d’Enrico Vegetti (peintre et graveur).

En 15 minutes, un éclairage sur une sélection d’œuvres de la future exposition « Portrait. De la peinture au selfie, un art de se (re)présenter ».

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