Visites guidées « Sauts dans le temps » au musée du Chablais Samedi 23 mai, 15h30, 19h30, 21h00 Musée du Chablais Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:30:00+02:00 – 2026-05-23T16:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Parcourez l’exposition « Sauts dans le temps. 7 000 ans d’histoire(s) du Chablais » avec un médiateur. Du Néolithique à l’Annexion de 1860, passez d’une époque à l’autre et découvrez les spécificités du Chablais ainsi que le regard des artistes (peintres, graveurs et écrivains) sur le Léman et son environnement.

Musée du Chablais 2 Rue Michaud, 74200 Thonon-les-Bains, France Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450706949 https://www.thononlesbains.com/patrimoine-culturel/musee-du-chablais-thonon-les-bains Fonds d’estampes lémaniques. Fonds de paysages peints du Chablais. Fonds archéologique Thonon gallo-romain. Fonds Généraux du Ier Empire. Fonds Maurice Denis et Thonon. Fonds d’atelier de Marguerite Peltzer (sculptrice). Fonds d’atelier d’Enrico Vegetti (peintre et graveur).

Parcourez l’exposition « Sauts dans le temps. 7 000 ans d’histoire(s) du Chablais » avec un médiateur. Du Néolithique à l’Annexion de 1860, passez d’une époque à l’autre et découvrez les spécificités…

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