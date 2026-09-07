Visites flash : Musée départemental de la Résistance Henri Queuille, Musée départemental de la Résistance Henri Queuille, Neuvic

Informations pratiques

Visites flash : Musée départemental de la Résistance Henri Queuille 19 et 20 septembre Musée départemental de la Résistance Henri Queuille Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Visites flash

Découvrez en quelques minutes un objet ou un fait historique, y compris sur le patrimoine en péril.

Musée départemental de la Résistance Henri Queuille 21 Rue du Commerce, 19160 Neuvic, France Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33519078450 http://www.musee-henriqueuille.com Acteur essentiel de la politique française du XXe siècle, Henri Queuille (1884-1970) a un parcours d’exception retracé dans le lieu où il a vécu.

À la fois bâtisseur d’avenir et homme de Résistance, il a laissé un héritage durable en politique tout comme en agriculture. Père fondateur de la SNCF, il est aussi à l’origine du tourisme rural de Haute-Corrèze. Parking à deux minutes à pied.

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© musée départemental de la Résistance Henri Queuillle