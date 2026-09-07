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Visites flash : Musée départemental de la Résistance Henri Queuille, Musée départemental de la Résistance Henri Queuille, Neuvic

samedi 19 septembre 2026 · Musée départemental de la Résistance Henri Queuille · Neuvic

Visites flash : Musée départemental de la Résistance Henri Queuille, Musée départemental de la Résistance Henri Queuille, Neuvic

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée départemental de la Résistance Henri Queuille
Adresse
21 Rue du Commerce, 19160 Neuvic, France
Ville
19160 Neuvic
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit.

Visites flash : Musée départemental de la Résistance Henri Queuille 19 et 20 septembre Musée départemental de la Résistance Henri Queuille Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Visites flash

Découvrez en quelques minutes un objet ou un fait historique, y compris sur le patrimoine en péril.

Musée départemental de la Résistance Henri Queuille 21 Rue du Commerce, 19160 Neuvic, France Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33519078450 http://www.musee-henriqueuille.com Acteur essentiel de la politique française du XXe siècle, Henri Queuille (1884-1970) a un parcours d’exception retracé dans le lieu où il a vécu.
À la fois bâtisseur d’avenir et homme de Résistance, il a laissé un héritage durable en politique tout comme en agriculture. Père fondateur de la SNCF, il est aussi à l’origine du tourisme rural de Haute-Corrèze. Parking à deux minutes à pied.
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© musée départemental de la Résistance Henri Queuillle

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