Visites flash : résistances – tout finit par passer, Monument à la gloire de la Résistance, Toulouse
samedi 3 octobre 2026 · Monument à la gloire de la Résistance · Toulouse
Informations pratiques
Visites flash : résistances – tout finit par passer 3 octobre – 1 novembre Monument à la gloire de la Résistance Haute-Garonne
Entrée libre | sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-11-01T16:00:00+01:00 – 2026-11-01T16:30:00+01:00
30 minutes pour entrer dans l’œuvre
Entre ombre et lumière, un parcours intrusif, souterrain nous embarque dans une immersion sensorielle.
Pendant 30 minutes, un guide accompagne les visiteurs dans le parcours souterrain du mémorial et donne quelques clés pour comprendre la rencontre entre ce lieu de mémoire et l’univers de l’artiste.
Un parcours entre mémoire et création contemporaine
Dès l’entrée, des consignes sont données aux visiteurs pour une navigation spatiale optimale 360°. Le mémorial devient alors un espace vivant. Le passé dialogue avec le présent. Le visiteur vit une expérience progressive.
Architecture, mémoire, création contemporaine se répondent, amplifiées par son atmosphère souterraine et dense. La visite propose quelques repères sur le monument, l’artiste et sa démarche, et laisse une place importante à l’observation et à l’interprétation.
Les consignes d’intrusion vous seront divulguées à la dernière minute.
WELCOME ON BORD*…BIENVENUE À BORD !
*en anglais dans le texte
Monument à la gloire de la Résistance allées Frédéric Mistral 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.monuments.toulouse.fr/content# »}]
Pour une découverte courte et immersive des installations « résistances – tout finit par passer » de l’artiste YllH<++ au Monument à la Gloire de la Résistance. @YllH<++
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