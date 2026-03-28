Visites flashs, Musée de la Coutellerie, Nogent

Visites flashs Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la Coutellerie Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Visite du musée à son rythme, agrémentée de quiz et de jeu autour de la collection, tout en profitant de la buvette et de la petite restauration sur place..

Musée de la Coutellerie 17 Pl du General Charles de Gaulle, 52800 Nogent, France Nogent 52800 Nogent-en-Bassigny Haute-Marne Grand Est 0325318921 http://www.villedenogent52.fr/page/culture/musee Les collections proposent aux visiteurs de se familiariser avec les sept grandes classes de la coutellerie et offrent une approche technique des savoir-faire de fabrication, une sensibilisation aux réalisations humaines et sociales, ainsi qu’une ouverture à la créativité contemporaine :

– coutellerie fermante et de table, déclinée dans des matières nobles (écaille, nacre, ivoire, bois précieux, souvent rehaussé d’or ou d’argent) ;

– coutellerie de métier (de boucher et de cuisine) ;

– cisellerie (des ciseaux à broder finement ouvragés aux lourds ciseaux de tailleur aux anneaux ergonomiques) ;

– outillage à main (sécateurs, serpettes et outils de jardin en général) ;

– instrumentation de toilette (outils de toilette et de manucure) ;

– instrumentation de chirurgie (bistouris, lancettes, gouges, burins, etc.) ;

– outillages de fabrication pour la forge manuelle (soufflets, marteaux et enclumes) ou la forge industrielle (matrices, marteaux-pilons, martinets).

Visite du musée à son rythme, agrémentée de quiz et de jeu autour de la collection, tout en profitant de la buvette et de la petite restauration sur place.