Dictée Au Fil des Mots Nogent
Dictée Au Fil des Mots Nogent vendredi 15 mai 2026.
Nogent
Dictée Au Fil des Mots
Médiathèque Bernard Dimey Nogent Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Tout public
Envie de tester votre orthographe ? La médiathèque Bernard Dimey organise la dictée Au Fil des Mots pour ça !
A partir de 12 ans
papiers et stylos fournis
sur inscription .
Médiathèque Bernard Dimey Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 63 89 mediatheque@villedenogent52.com
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English :
L’événement Dictée Au Fil des Mots Nogent a été mis à jour le 2026-05-06 par Antenne de Chaumont
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