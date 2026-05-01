Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dictée Au Fil des Mots Nogent

Dictée Au Fil des Mots Nogent

Dictée Au Fil des Mots Nogent vendredi 15 mai 2026.

Adresse : Médiathèque Bernard Dimey

Ville : 52800 Nogent

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Nogent

Dictée Au Fil des Mots

Médiathèque Bernard Dimey Nogent Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Tout public
Envie de tester votre orthographe ? La médiathèque Bernard Dimey organise la dictée Au Fil des Mots pour ça !

A partir de 12 ans
papiers et stylos fournis
sur inscription   .

Médiathèque Bernard Dimey Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 63 89  mediatheque@villedenogent52.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Dictée Au Fil des Mots Nogent a été mis à jour le 2026-05-06 par Antenne de Chaumont

À voir aussi à Nogent (Haute-Marne)