Nogent

Dictée Au Fil des Mots

Médiathèque Bernard Dimey Nogent Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Tout public

Envie de tester votre orthographe ? La médiathèque Bernard Dimey organise la dictée Au Fil des Mots pour ça !

A partir de 12 ans

papiers et stylos fournis

sur inscription .

Médiathèque Bernard Dimey Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 63 89 mediatheque@villedenogent52.com

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English :

L’événement Dictée Au Fil des Mots Nogent a été mis à jour le 2026-05-06 par Antenne de Chaumont