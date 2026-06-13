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Visites gourmandes La Cave des Cordeliers La Cave des Cordeliers Louhans

Visites gourmandes La Cave des Cordeliers La Cave des Cordeliers Louhans jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : La Cave des Cordeliers

Adresse : 59, grande rue

Ville : 71500 Louhans

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 30 30 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Louhans

Visites gourmandes La Cave des Cordeliers

La Cave des Cordeliers 59, grande rue Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 21:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06

Visites Gourmandes de l’Office de Tourisme Cave des Cordeliers. Les vins de Bourgogne et du Jura La ville médiévale de Louhans possède un centre historique remarquable. Dans le jardin de la cave, normalement fermé, vous aurez le privilège de visiter une cour sous les arcades et de découvrir de nombreux accords mets/vins.
Nombre de places limité Réservation obligatoire   .

La Cave des Cordeliers 59, grande rue Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02  info@bresse-bourguignonne.com

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English : Visites gourmandes La Cave des Cordeliers

L’événement Visites gourmandes La Cave des Cordeliers Louhans a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II

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