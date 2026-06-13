Visites gourmandes La Cave des Cordeliers La Cave des Cordeliers Louhans
Visites gourmandes La Cave des Cordeliers La Cave des Cordeliers Louhans jeudi 9 juillet 2026.
Louhans
Visites gourmandes La Cave des Cordeliers
La Cave des Cordeliers 59, grande rue Louhans Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 21:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06
Visites Gourmandes de l’Office de Tourisme Cave des Cordeliers. Les vins de Bourgogne et du Jura La ville médiévale de Louhans possède un centre historique remarquable. Dans le jardin de la cave, normalement fermé, vous aurez le privilège de visiter une cour sous les arcades et de découvrir de nombreux accords mets/vins.
Nombre de places limité Réservation obligatoire .
La Cave des Cordeliers 59, grande rue Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com
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L’événement Visites gourmandes La Cave des Cordeliers Louhans a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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